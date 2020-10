(Agenzia Vista) Roma, 20 ottobre 2020 Mattarella in Campidoglio per la preghiera per la pace tra le grandi religioni mondiali Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è intervenuto alla cerimonia conclusiva dell’incontro internazionale di preghiera per la pace tra le grandi religioni mondiali dal titolo: “Nessuno si salva da solo – pace e fraternità”, che si è svolta sulla piazza del Campidoglio. / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev