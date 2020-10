(Agenzia Vista) Roma, 14 ottobre 2020 Mattarella riceve Conte e i ministri del Governo in vista del Consiglio Ue Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in vista del prossimo Consiglio Europeo di Bruxelles, ha ricevuto oggi al Quirinale, nel corso della tradizionale colazione di lavoro, il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, con il Ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, il Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Sergio Costa, il Ministro della Salute, Roberto Speranza, il Ministro per gli Affari Europei, Vincenzo Amendola, e il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Riccardo Fraccaro. / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev