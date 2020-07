Mattarella: ricostruire tessuto e rilanciare fiducia nel futuro

Roma, 25 lug. (askanews) - Dopo aver affrontato la fase più critica della pandemia "adesso l impegno è rivolto alla ricostruzione di un tessuto, capace di affrontare i rischi che si manifestano e di rilanciare la fiducia nel futuro". Lo ha detto il presidente della Repubbolica Sergio Mattarella, in un videomessaggio rivolto agli italiani residenti all'estero trasmesso da Rai Italia.Le comunità italiane e di origine italiana residenti all'estero hanno mostrato, durante il momemto più critico dell'emergenza coronavirus in Italia, "un sentimento di unità e di solidarietà per il quale vi esprimo riconoscenza". Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un videomessaggio agli italiani residenti all'estero trasmesso dal programma "L Italia con Voi" di Rai Italia.Rivolgendosi"con affetto" ai connazionali all'estero, il Capo dello Stato ha riconosciuto la "partecipazione con cui avete seguito le sofferenze vissute, nel nostro Paese, per il coronavirus. Lo avete fatto da lontano, per la distanza fisica che ci separa; eppure del tutto vicini nella coscienza che ci unisce. Una conferma, se ve ne fosse stato bisogno, del sentimento intenso che raccoglie le comunità italiane e di origine italiana diffuse nel mondo. Un sentimento di unità e di solidarietà per il quale vi esprimo riconoscenza".La pandemia "è stata una prova che ha posto in evidenza valori di civismo e di dedizione alle persone in difficoltà. Valori che rappresentano base importante della nostra società, e alimentano la vita delle nostre istituzioni democratiche. Nei tanti borghi e città d Italia questa stagione è stata accompagnata da lutti e patimenti, cui si è aggiunto il dolore di non poter celebrare i funerali, dei defunti: emergenza ora, fortunatamente, superata. Adesso l impegno - ha rimarcato Mattarella - è rivolto alla ricostruzione di un tessuto, capace di affrontare i rischi che si manifestano e di rilanciare la fiducia nel futuro".