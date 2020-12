(Agenzia Vista) Roma, 22 dicembre 2020 Mattarella: "Ruolo prezioso Difesa in attività fondamentali vaccinazione" "Un ruolo prezioso e determinante sarà ricoperto dalle articolazioni della Difesa anche nelle attività fondamentali connesse alla gestione della campagna vaccinale, in concorso con il Servizio sanitario nazionale". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del saluto per le festività natalizie alle missioni internazionali. 02_48 Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev