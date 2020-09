(Agenzia Vista) Milano, 17 settembre 2020 Mattarella e Steinmeier a Milano visitano il Duomo al termine del bilaterale Il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella ha ricevuto a Milano il Presidente della Repubblica Federale di Germania, Frank-Walter Steinmeier in visita ufficiale in Italia. Al termine dell’incontro Bilaterale a Palazzo Reale i due capi di stato si sono recati per un breve visita nel Duomo di Milano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev