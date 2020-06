(Agenzia Vista) Roma, 19 giugno 2020 Mattarella: "Toghe recuperino credibilità, gravi distorsioni nel Csm" "Nel nostro Paese, come in ogni altro, c'è costantemente bisogno di garantire il rispetto della legalità. Anche per questo la Magistratura deve necessariamente impegnarsi a recuperare la credibilità e la fiducia dei cittadini, così gravemente messe in dubbio da recenti fatti di cronaca". Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in una cerimonia per gli anniversari dell'uccisione di Nicola Giacumbi, Girolamo Minervini, Giudo Galli, Mario Amato, Gaetano Costa e Rosario Livatino. / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev