(Agenzia Vista) Roma, 02 maggio 2020 Maxi sequestro della Guardia di Finanza a Roma tra mascherine, gel e termometri ottici La Guardia di Finanza a Roma ha sventato l’immissione sul mercato di oltre 520.000 di DPI non sicuri. 8 denunciati per i reati di frode in commercio, ricettazione e vendita di prodotti contraffatti. Fonte Guardia di Finanza Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev