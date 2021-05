Mazzanti (Nazionale volley femminile): “Vaccinazione squadra importante per dare messaggio”

(Agenzia Vista) Milano, 12 Maggio 2021 “E’ una cosa che ci è stata regalata, visto anche quello che andremo a fare a Tokyo, un modo per andare lì più tranquilli. Credo che in questo momento sia importante dare questo messaggio e visto che ci hanno dato questa possibilità, siamo onorati di poterlo fare”. Lo ha detto Davide Mazzanti, allenatore della Nazionale di pallavolo femminile, parlando della vaccinazione anti-Covid a cui si è sottoposto insieme alle atlete e parte dello staff tecnico al Palazzo delle Scintille di Milano in vista dei Giochi Olimpici della prossima estate. / LNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev