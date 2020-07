(Agenzia Vista) Usa, 26 luglio 2020 Melania Trump celebra il 30esimo anniversario della legge contro le discriminazioni dei disabili in America La First Lady Melania Trump celebra il 30esimo anniversario della legge americana contro le discriminazioni nei confronti dei disabili: "Questa legge è il riferimento per migliorare l'accesso all'istruzione e il supporto tecnico ai bambini con disabilità." White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev