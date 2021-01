(Agenzia Vista) Barcellona, 16 gennaio 2021 Meloni: "A Barcellona con i fratelli di Vox Spagna per allargare rete dei patrioti europei" "Poche ore di presenza qui a Barcellona per un'iniziativa alla quale tenevo, in quanto presidente dell'Ecr, e per il legame che ci stringe con il partito fratello di Vox Spagna che, come FdI in Italia, continua a crescere nelle percentuali. Dobbiamo continuare a costruire e ad allargare una rete di patrioti europei". Queste le parole della leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, durante una visita lampo a Barcellona, in Spagna, per l'importante iniziativa del partito conservatore europeo di cui è presidente, Ecr. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev