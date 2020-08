(Agenzia Vista) Lecce, 29 agosto 2020 Meloni a Lecce per Raffaele Fitto, inno italiano prima del comizio La leader di FdI Giorgia Meloni in Puglia per sostenere il candidato di centrodestra Raffaele Fitto: "A Lecce, nel cuore del barocco leccese per restituire alla Puglia la bellezza di una Regione governata bene"/ FB Giorgia Meloni Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev