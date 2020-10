(Agenzia Vista) Roma, 30 ottobre 2020 Meloni: "Al Governo piace dare reddito di cittadinanza, noi vogliamo il lavoro" "La ragione per la quale il Governo Conte, il M5S, il PD, non capiscono le persone in piazza perché vogliono lavorare, è perché magari li capirebbero se loro chiedessero il reddito di cittadinanza, che a loro piace dare. Invece noi chiediamo lavoro". Così Giorgia Meloni al presidio permanente di Fratelli d'Italia sotto il Parlamento, per contestare le misure del Governo per la crisi pandemica. Durata: 00_21 Fonte: Agenzia Vista / Alexandaer Jakhnagiev