(Agenzia Vista) Roma, 29 ottobre Meloni al sit-in di Fratelli d’Italia davanti al Mibact. Le immagini della protesta Fratelli d’Italia ha organizzato un sit-in di protesta di fronte alla sede del Ministero per i beni e le attività e per il turismo. Presenti la leader Giorgia Meloni e il vicepresidente della Camera dei Deputati Fabio Rampelli. Scopo della protesta chiedere l’attivazione dello stato di emergenza per il comparto del turismo” Durata: 01_42 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev