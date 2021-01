(Agenzia Vista) Roma, 18 gennaio 2021 Meloni: "Cina attacca nostra economia e Conte la esalta, si vergogni" "Chi ha la responsabilità di aver stravolto le nostre vite, la Cina, approfitta delle nostre debolezze, per aggredire l'economia italiana e non solo e Lei viene qui ad esaltarla: si deve vergognare per questo". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, nel suo intervento alla Camera in dichiarazione di voto. In tutto l'intervento la leader di Fdi si è rivolta a Conte appellandolo come "avvocato", senza utilizzare la parola presidente o premier. Camera webtv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev