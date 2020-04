Meloni Conte fa il bullo e diffonde fake news su tv di Stato, che ne pensa Mattarella

(Agenzia Vista) Roma, 10 aprile 2020 Giorgia Meloni su Facebook: "È facile per il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte fare il bullo con la televisione di Stato, però mi chiedo anche se sia normale in una democrazia come la nostra, mi chiedo se sia normale che il presidente del Consiglio Conte convochi una conferenza stampa per fingere di dover raccontare dei nuovi provvedimenti presi dal governo e poi di fatto la utilizzi per parlare male dell'opposizione, e per accusarla di menzogne, ovviamente senza possibilità di replica e senza contraddittorio" Fonte Facebook Giorgia Meloni agenziavista.it