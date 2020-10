(Agenzia Vista) Roma, 30 ottobre 2020 Meloni: "Diamo voce alle categorie massacrate dai decreti del Governo" "Diamo voce alle categorie massacrate dai decreti del Governo, ai milioni di italiani che chiedono risposte. I violenti non sono l'unica forma di protesta, molte persone chiedono solamente di essere ascoltate". Così Giorgia Meloni al presidio permanente di Fratelli d'Italia sotto il Parlamento, per contestare le misure del Governo per la crisi pandemica. D urata: 00_28 Fonte: Agenzia Vista / Alexandaer Jakhnagiev