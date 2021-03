(Agenzia Vista) Roma, 13 marzo 2021 Meloni: “Italia al punto di partenza, Governo ripropone gli stessi provvedimenti” Dopo un anno di sacrifici enormi l'Italia si ritrova al punto di partenza. I vaccini mancano per colpa dell'ennesimo fallimento dell'Unione Europea. Un fallimento sul quale non si può tacere. E il governo italiano, che si spacciava come nuovo, ci ripropone esattamente gli stessi provvedimenti di quello precedente. Si possono chiedere altri sacrifici agli italiani ma a patto che si cambi il paradigma: bisogna mettere in sicurezza gli anziani, potenziare i mezzi pubblici, cambiare strategia sulla scuola. Queste le priorità di Fratelli d'Italia. Senza questo cambio di passo ogni sacrificio rischia di essere inutile". Lo dice la leader di FdI Giorgia Meloni. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev