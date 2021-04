Meloni: "Milioni di cristiani perseguitati nel Mondo, inaccettabile Europa non se ne occupi"

(Agenzia Vista) Roma, 01 aprile 2021 "Oltre 340 milioni di cristiani sono stati oggetto di persecuzione nel mondo, si tratta del "più grande genocidio in atto e Fdi non si è mai stancata di accendere i riflettori su questa tragedia. "A tutti loro va la nostra solidarietà e vicinanza, ma anche il nostro impegno. Serve una forte azione politica da affiancare alla solidarietà. E' semplicemente inaccettabile che l'Ue che continua a professarsi come la paladina dei diritti di qualsiasi minoranza non si occupi poi prioritariamente di difendere questa comunità". Così la leader di Fratelli d'Italia e del partito dei conservatori europei Ecr, Giorgia Meloni, in un videomessaggio. Facebook Meloni Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev