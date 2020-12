(Agenzia Vista) Roma, 15 dicembre Meloni: “Non è vero che non si può votare in tempo di Covid. Gli Usa lo hanno fatto” “Non è vero che non si possa votare adesso perché il Paese non sarebbe paralizzato, c’è un Governo in carica. Gli Stati Uniti hanno votato in pandemia. Qui il problema sono le discussioni in cui si parla solo di poltrone” sono le parole della leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni a margine della presentazione del libro di Bruno Vespa “Perché l’Italia amò Mussolini”. Durata: 00_29 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev