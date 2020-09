(Agenzia Vista) Pesaro, 06 settembre 2020 Meloni: "Obiettivo è vincere in tutte le regioni e non lo considero così distante" "L'obiettivo è vincere in tutte le regioni nelle quali ci siamo candidati e non lo considero cosi distante. In due regioni la riconferma dei governatori del centrodestra è data per certa, e in quattro governate dal centrosinistra siamo sulla strada giusta. Da una parte c'è consenso diffuso nei confronti del centrodestra e dall'altra c'è un dissenso diffuso verso un centrosinistra che non è stato in grado di dare risposte a livello locale e nemmeno a livello nazionale". Lo ha detto Giorgia Meloni in occasione di un incontro elettorale a Pesaro. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev