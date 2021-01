(Agenzia Vista) Roma, 18 gennaio 2021 Meloni: “Polverini non ha fatto niente di centrodestra in 10 anni” “Si di Polverini? Mi pare un fatto di chiarezza, Renata Polverini non ha fatto niente non dico di destra, ma di centrodestra negli ultimi dieci anni”. Queste le parole di Giorgia Meloni dopo il vertice di centrodestra a Montecitorio. a seguito del voto di fiducia alla Camera dove la fiducia è stata approvata con la maggioranza assoluta. Durata: 01_09 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev