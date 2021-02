(Agenzia Vista) Roma, 09 febbraio 2021 Meloni: "Quanto durerà consenso unanime? Dipende da capacità Governo, ma Pd e M5s non convincono" "Draghi è una figura autorevole, ma non sono convinta delle forze che lo sostengono. In Aula vincerebbero sempre Pd e M5s, è per questo che non ho dato il mio sostegno al Governo. Quanto durerà il consenso unanime? Dipende dalle capacità del Governo". Così Giorgia Meloni al termine del colloquio della delegazione di FdI con il presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev