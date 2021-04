Meloni (FdI): "Renzi ha mandato a casa Conte per gestione Recovery, ora dov'è? In Arabia Saudita?"

(Agenzia Vista) Roma, 27 aprile 2021 "Matteo Renzi diceva che era una vergogna che il Pnrr non passasse per il Parlamento. Ora lui dov'è? In Arabia Saudita?", così Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia alla Camera. / WebTv Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev