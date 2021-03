(Agenzia Vista) Roma, 03 marzo 2021 Meloni: "Ridimensionare dominio cinese in Africa, continente essenziale per green economy" "L'Africa è la più grande riserva mondiale del nuovo petrolio, metalli e terre rare, indispensabili alla produzione di tutte le nuove tecnologie, di ciò che è essenziale per la green economy. Senza l'Africa non sarebbe possibile nessuna transizione energetica, nessuna economia verde. Consentire agli africani di godere della loro ricchezza è la chiave per inaugurare una nuova stagione di prosperità e libertà per tutti. A domande complesse vanno date risposte complesse, non risposte buone per fare la campagna elettorale". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, chiudendo la prima puntata del nuovo format "Caput mundi - il mondo visto da destra" dedicata al tema "L'Africa perduta". Facebook Meloni Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev