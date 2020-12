(Agenzia Vista) Roma, 16 dicembre 2020 Meloni: “Sarei per un governo Salvini, ma rischia di non avere i numeri” “Un governo di centrodestra a guida Salvini sarebbe la cosa migliore, per far capire di che tipo di governo si tratta. Ma è un governo che rischia di avere le idee chiare, ma non i numeri”. Così Giorgia Meloni alla presentazione del libro di Bruno Vespa “Perché l’Italia amò Mussolini. / Facebook Matteo Salvini Durata: 01_05 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev