Meloni: "Scandaloso che Pd e M5s vogliano riportare proporzionale, che è una legge salva inciucio"

(Agenzia Vista) Caserta, 03 settembre 2020 La leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni a margine dell'incontro con la camera di commercio di Caserta: "In un momento nel quale l’Italia rischia che quasi il 40% delle sue aziende non sopravviva, la priorità della maggioranza è riscrivere la legge elettorale. Abbattere una legge elettorale fatta dal PD che adesso il PD considera indegna, per fare un’altra legge indegna fatta sempre dal PD. Io credo che sia scandaloso e credo che sia scandaloso che la sinistra e i 5 stelle ci vogliano riportare nel proporzionale, cioè un sistema che è una legge salva inciucio." agenziavista.it