(Agenzia Vista) Roma, 16 luglio 2020 Meloni: “Scostamento di bilancio non lo votiamo a scatola chiusa” “Scostamento di bilancio non lo votiamo a scatola chiusa” queste le parole di Giorgia Meloni, Fdi, , riguardo alla possibile richiesta di scostamento di bilancio da parte del Consiglio dei Ministri per finanziare manovre dell’estate. Meloni ha dichiarato a margine della conferenza stampa alla Camera di Fratelli d’Italia sulla riforma elettorale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev