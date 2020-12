(Agenzia Vista) Roma, 17 dicembre 2020 Meloni si congratula con i parenti dei pescatori liberati in Libia, “Abbiamo fatto la nostra parte” “Sono contenta che passerete il Natale con le famiglie, in serenità. Abbiamo fatto quello che potevamo fare per la nostra parte. Estendiamo con voi la nostra felicità a tutte le altre mamme a tutte le altre famiglie, mogli che abbiamo conosciuto in queste settimane”. Queste le parole con cui Giorgia Meloni si è congratulata con i familiari dei pescatori liberati in Libia. Durata: 00_49 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev