(Agenzia Vista) Roma, 20 gennaio 2021 Meloni: "Sono una pescivendola? È un lavoro nobile, non mi offendo" "Pesce fresco, pesce fresco, avvicinatevi, ottimi prezzi. La sinistra, e il M5s mi chiamano "pesciarola", dimostrando, quanto siano distanti dalla gente comune, quanto la schifino. Invece a me, che sono persona di popolo, non dà affatto fastidio. Ma una cosa ai compagni la voglio dire: c’è gente che fa un lavoro nobile, come vendere il pesce, e chi ne fa uno ignobile, come comprare le persone in Parlamento. Voi potete dire che io faccio parte della prima, ma sicuramente voi fate parte della seconda. Così Giorgia Meloni in un video su Facebook. Giorgia Meloni Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev