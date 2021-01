(Agenzia Vista) Spagna, 16 gennaio 2021 15-01-21 Meloni: "Spero che Governo Conte non trovi i numeri e si voti, Italia merita di più" "Speriamo che il Governo Conte non trovi i voti per andare avanti, perchè l'Italia ha bisogno di un Governo forte e che abbia una visione chiara e numeri sufficienti per fare cose coraggiose. Speriamo che sia ragionevolmente possibile andare presto al voto". Lo ha detto Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, alla tavola rotonda su "Il futuro del patriottismo in Europa e negli Stati Uniti" a Barcellona. Per Giorgia Meloni una visita lampo in Spagna per l'importante iniziativa del partito conservatore europeo di cui è presidente, Ecr. 01_44 ECR Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev