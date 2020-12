(Agenzia Vista) Roma, 23 dicembre 2020 Meloni: “Stabilizzare la magistratura onoraria, trattamento equiparato a togati” “Da tempo abbiamo depositato una proposta banale, semplice: stabilizzazione per la magistratura onoraria fino alla pensione, trattamento equiparato ai magistrati togati, una cosa semplice, non ci vuole tanto”. Così Giorgia Meloni durante il flash mob dei Magistrati Onorari in Piazza Montecitorio. Durata: 01_50 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev