(Agenzia Vista) Roma, 29 ottobre 2020 Meloni: "Unici negazionisti al Governo, Speranza ha scritto anche un libro che ha dovuto ritirare" "Gli unici negazionisti li abbiamo visti al governo, Zingaretti diceva che 'non c'è Coviddì a Milano e giù di aperitivi quando noi chiedevamo di fare la quarantena per chi rientrava dalla Cina. Il ministro Lamorgese ci diceva che "non c'è Coviddì sui barconi sfidando la scienza e l'intelligenza degli italiani. Azzolina diceva che 'non c'è Coviddì nelle scuole, De Micheli dice che non c'è Coviddi sui mezzi pubblici, voglio sapere qual è l'evidenza scientifica quando si fa una dichiarazione del genere, è intollerabile questa bugiarda irresponsabilità. Il ministro Speranza ha addirittura scritto in un libro che il virus era sconfitto, poi l'ha dovuto ritirare". Lo ha detto la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, nel corso del suo intervento in Aula dopo l'informativa urgente del premier Giuseppe Conte. 01_41 Camera webtv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev