Meneschincheri, ideatore Tennis and Friends: "L'evento unisce visite mediche gratis e ospiti vip"

(Agenzia Vista) Roma, 15 maggio 2021 Torna Tennis & Friends - Salute e Sport, uno dei più importanti eventi sociali nell'ambito della prevenzione in Italia. Giorgio Meneschincheri, ideatore Tennis and Friends: "L'evento non sarà aperto al pubblico. Ma potrà essere seguito in streaming. Parteciperanno, tra gli altri Paolo Bonolis, Vincent Candela, Lorella Cuccarini, Eleonora Daniele, Dolcenera, Giancarlo Fisichella, Jimmy Ghione, Max Giusti, Elisa Isoardi, Edoardo Leo, Lillo, Diego Nargiso, Mons. Vincenzo Paglia, Nicola Pietrangeli, Gianni Rivera. Le visite mediche gratuite, invece, si terranno all' Istituto di Medicina dello Sport di Sport e Salute SpA all’Acqua Acetosa di Roma" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it