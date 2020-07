Merkel a Bruxelles chiede accordo su Recovery Plan entro l'estate

Bruxelles, 8 lug. (askanews) - La cancelliera tedesca Angela Merkel si è rivolta agli europarlamentari a Bruxelles per presentare le priorità della presidenza di turno tedesca dell'Ue e ha chiesto ai leader europei di fare in fretta e raggiungere un accordo sul Recovery Plan entro l'estate: "La principale priorità della presidenza tedesca del Consiglio europeo è di far uscire l'Europa unita e rafforzata dalla crisi. Ma non vogliamo solo stabilizzare l'Europa nel breve termine, sarebbe troppo poco. Vogliamo anche un'Europa che dia speranza"."Lo stiamo vivendo, con bugie e disinformazione la pandemia non si sconfigge, nemmeno con l'odio o il malcontento. Negando i fatti il populismo mostra i suoi limiti"."Il nostro obiettivo comune è di raggiungere un accordo il prima possibile, perché la dimensione del declino economico ci ricorda che dobbiamo fare in fretta. Non c'è tempo da perdere, i più deboli ne pagheranno il prezzo. Spero davvero che riusciremo a raggiungere un accordo quest'estate", ha affermato, riferendosi al Recovery plan per fare uscire l'Europa dalla crisi legata alla pandemia.