(Agenzia Vista) Ginevra, 24 maggio 2021 "Questa pandemia non è ancora stata sopraffatta, e non sarà neanche l'ultima. La prossima volta dovremmo essere preparati meglio: è questo il segnale che spero emerga dall'Organizzazione mondiale della sanità". E' l'avvertimento lanciato da Angela Merkel in un videomessaggio inviato all'Oms in apertura della sua Assemblea generale. WHO Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev