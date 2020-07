(Agenzia Vista) Bruxelles, 08 luglio 2020 Merkel al Parlamento Ue: "Necessario che Consiglio Ue arrivi a risultato su piano per ripresa" "Sono particolarmente lieta che il mio primo viaggio all’estero dopo la pandemia covid 19 mi abbia portato a Bruxelles e al Parlamento europeo dove oggi presenterò le priorità della presidenza tedesca." Così la Cancelliera tedesca, Angela Merkel, arrivando all'Europarlamento in un punto stampa congiunto col presidente Sassoli, prima della presentazione degli obiettivi della presidenza tedesca del semestre europeo alla plenaria del Parlamento Ue. “Ci troviamo in una situazione ignota - conclude Merkel - di un calo economico, di preoccupazione per il lavoro e quindi è necessario dare le risposte giuste. E’ necessario che il Consiglio Ue arrivi a un risultato." / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev