(Agenzia Vista) Bruxelles, 17 luglio 2020 Merkel: "Grandi divergenze, non so se si arriverà a risultato oggi" SOTTOTITOLI "Oggi siamo riuniti qui per la prima volta per discutere della ricostruzione dell’economia considerata l’attuale crisi economica. Il nostro ultimo vertice a febbraio non ha avuto successo ma ci sono stati molti preparativi e non siamo allo stesso punto adesso. Ecco perché entreremo nelle consultazioni con grande vigore ma devo dire che le divergenze sono ancora molto grandi e non posso quindi prevedere se saremo in grado di raggiungere un accordo questa volta.” Così la Cancelliera tedesca, Angela Merkel, arrivando al Consiglio europeo. / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev