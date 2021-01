(Agenzia Vista) Berlino, 05 gennaio 2021 Merkel proroga lockdown fino al 31 gennaio: "Limitare i contatti al minimo assoluto" "Dobbiamo limitare i contatti in modo più stringente. Chiediamo a tutti i cittadini di limitare i contatti al minimo assoluto. Con l'arrivo della variante del coronavirus apparsa per la prima volta in Gran Bretagna si è creata anche in Germania nuova e particolare". Lo ha annunciato la cancelliera Angela Merkel in conferenza stampa. 03_30 Bundesregierung Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev