(Agenzia Vista) Bruxelles, 07 ottobre 2020 Mes, Benifei (Pd): "Fiducioso che M5s prenderà posizione utile per l'Italia" “Il Pd ha espresso una posizione nettissima su questo tema e sappiamo che in Italia non c’è nessuna maggioranza parlamentare, diversa dalla maggioranza di questo Governo, in grado di arrivare in fondo a questo tema, prendendo una decisione utile per l’Italia, cioè l’attivazione del Mese sanitario.” L’ha detto il capo delegazione del Pd al Parlamento europeo, Brando Benifei, intervistato a margine di una conferenza stampa a Bruxelles. “Il nostro Governo ha un dibattito al suo interno - ha spiegato - e non c’è dubbio che non tutte le forze politiche che lo compongono hanno la stessa posizione del Pd. Io sono fiducioso che il dibattito che è in corso all’interno delle altre forze politiche, in particolare del M5s, porterà in poche settimane alla maturazione di una posizione più utile per l’Italia”, ha concluso l’europarlamentare dem. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev