(Agenzia Vista) Bruxelles, 10 dicembre 2020 Mes, Conte: "A Bruxelles con un chiaro mandato per completare riforma" "La cosa importante è che ieri c'è stato questo passaggio parlamentare che ha sancito la coesione delle forze di maggioranza, un passaggio che dà un chiaro mandato all'Italia a partecipare ai lavori del Consiglio europeo per completare questa riforma del Mes". Lo dice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, arrivando a Bruxelles per partecipare al Vertice Ue 01_11 Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev