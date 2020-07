(Agenzia Vista) Roma, 14 luglio 2020 Mes, Della Vedova (+Europa): "Governo attivi procedure per richiesta o Conte in Ue sarà debole" La conferenza stampa di +Europa al Senato per illustrare le risoluzioni a favore del MES che presenterà al Senato e alla Camera. Con la senatrice Emma Bonino, il segretario di +Europa, Benedetto Della Vedova, il deputato di +Europa Riccardo Magi, e il senatore di Azione Matteo Richetti, cofirmatario al Senato. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev