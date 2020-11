(Agenzia Vista) Roma, 30 novembre 2020 Mes, Gualtieri: "Non porrò veti, non rispetterebbe indicazioni Parlamento" "Nelle trattative all'Eurogruppo sulla riforma del Mes il mandato per me è chiaro ed io agirò in quello che è ancora un negoziato sulla base di un mandato chiaro. Sarebbe contraddire le indicazioni del Parlamento se il Ministro andasse a porre un veto". Queste le parole del ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, in audizione davanti alle commissioni Bilancio, Finanze e Unione europea di Camera e Senato. / Camera web Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev