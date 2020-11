(Agenzia Vista) Roma, 30 novembre 2020 Mes, Gualtieri: "Pacchetto con misure su banche positivo per Italia" "Al momento le condizioni sono tali da escludere ogni possibilità di ulteriori misure restrittive o penalizzanti per le nostre banche, sarà importante che nella valutazione dei rischi che oggi si punta a discutere ed approvare, questa valutazione riguardi tutto, compresi i Level three assets, coscienti di questa opportunità ci impegneremo sulla riduzione dei rischi e l'anticipazione del backstop insieme alla riforma del Mes, come parte di un pacchetto che comporterebbe una valutazione positiva sul sistema bancario europeo e italiano, ci impegneremo affinché le due cose siano avviate insieme, in un pacchetto unico". Queste le parole del ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, in audizione davanti alle commissioni Bilancio, Finanze e Unione europea di Camera e Senato. / Camera web Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev