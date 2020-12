(Agenzia Vista) Roma, 09 dicembre 2020 Mes: Meloni: "Sì di Gualtieri è disprezzo della democrazia" “Io considero gravissimo, Presidente Conte, che noi siamo chiamati a dare un mandato al Governo circa la modifica del Fondo salva stati oggi, quando tutti sappiamo che il ministro Gualtieri ha già preso impegno ad approvare la riforma in nome e per conto dell’Italia in sfregio al parere contrario più volte espresso da questo Parlamento. La considero un’ulteriore dimostrazione del disprezzo che nutrite per questa assemblea e con lei per la democrazia italiana nel suo complesso”. Così Giorgia Meloni intervenendo alla Camera durante la discussione delle comunicazioni del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in vista del Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre 2020. / Camera webtv Durata: 00_36 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev