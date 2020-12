(Agenzia Vista) Roma, 28 dicembre Mes sanitario, Renzi: “Sono morti 273 medici italiani. Non torniamo indietro” “Oggi è uscito un dato terribile: 273 connazionali medici morti per Covid. Non andrà tutto bene, smettiamola di dire che andrà tutto bene, siamo sul podio della morte nel mondo. I soldi per il Mes vanno presi, sono 36 miliardi che possono aiutare la sanità” sono le parole del leader di Italia Viva Matteo Renzi a margine della conferenza stampa in Senato sulle proposte per il Recovery plan. 01_30 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev