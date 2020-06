(Agenzia Vista) Roma, 16 giugno 2020 Mes, Toninelli: “Parliamone solo se va male il Recovery Fund” “Se nei prossimi giorni al Consiglio Europeo riusciremo a far confermare 672 mld, che sono molti soldi per l’Italia, del Mes non ne parlerà più nessuno. Il Mes potrà essere valutato solo se andrà male il Recovery Fund, togliamo il Mes dall’ordine del giorno. Queste le parole di Danilo Toninelli, Movimento Cinque Stelle, fuori dal Senato. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev