Messico, il presidente Obrador positivo al Covid: "Sto bene"

Città del Messico, 30 gen. (askanews) - Il presidente del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador, si è rivolto ai suoi concittadini in un messaggio postato su Youtube per rassicurarli affermando di stare bene, nonostante sia risultato positivo al Covid-19 e con l'intento di evitare pettegolezzi sul suo stato di salute."Ho ancora il Covid, ma i medici dicono che la fase critica sta passando - ha esordito, sottolineando - Ora mi mostro a voi perché non ci siano voci, di malintenzionati, sto bene, anche se devo ancora riposarmi"."Ne uscirò bene, grazie a voi, grazie a Dio e grazie alla natura, alla scienza", ha concluso Obrador.Il presidente, 67 anni e che soffre di ipertensione (nel 2013 ha avuto un infarto), non si vedeva da lunedì 25 gennaio, quando è stato fotografato mentre era al telefono con il suo omologo russo Vladimir Putin.