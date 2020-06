Città del Messico, 24 giu. (askanews) - E' di quattro morti il primo bilancio del terremoto di magnitudo 7,4 sulla scala Richter, che ha colpito ieri la regione di Oaxaca, in Messico. L'allerta tsunami, diramata in un primo momento, è stata revocata.L'epicentro è stato localizzato a 9 chilometri a ovest di El Coyul, non lontano da Santa Maria Zapotitlan. Il presidente Andres Manuel Lopez Obrador ha invitato tutti i suoi concittadini a non perdere la calma in caso di nuove scosse di assestamento.