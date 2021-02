Michael Caine ruba la parte a Elton John come testimonial vaccini

Milano, 10 feb. (askanews) - "Grazie le faremo sapere". Due colonne dello show business britannico, nonchè due baronetti, Elton John e Michael Caine sono apparsi in un nuovo video del servizio sanitario nazionale britannico NHS per incoraggiare le persone a vaccinarsi contro il Covid-19 e per dimostrare che la vaccinazione è facile e sicura.Entrambe le star, tra i 70 e gli 80 anni, sono state vaccinate. E con loro che si fanno il verso a vicenda e cercano di alleggerire, l'NHS chiede a chiunque abbia compiuto 70 anni che non sia stato ancora vaccinato di contattare il proprio medico di famiglia, per farlo.Il video di NHS si conclude con il regista che ringrazia Sir Michael per l'audizione, prima di silurare l'altro baronetto: "OK, fa sapere al piccoletto (Sir Elton) che non ha avuto la parte".