(Agenzia Vista) Bruxelles, 25 febbraio 2021 Michel (Consiglio europeo): “Accelerare produzione e consegna vaccini è massima priorità” “La nostra massima priorità ora è accelerare la produzione e la consegna di vaccini e le vaccinazioni in tutta l'Unione europea, ed è per questo che sosteniamo lo sforzo della Commissione di lavorare con l'industria, per identificare i colli di bottiglia, garantire le catene di approvvigionamento e aumentare la produzione. E vogliamo più prevedibilità e trasparenza per garantire che le aziende farmaceutiche rispettino i loro impegni”. Così il Presidente del Consiglio europeo Charles Michel in conferenza stampa, dopo il primo giorno di videoconferenza dei membri del Consiglio europeo. / EbS / European Union 2021 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev